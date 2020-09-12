Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar zatürre aşısı olmak için sıraya girmiş durumda. Zatürre aşısı olmak isteyen Zatürre aşısı eczane fiyatı ne kadar araştırması vatandaşlar son günlerde koronavirüse iyi geldiği söylentisi sebebiyle adeta satış patlamalarına neden oluyor. Koronavirüse iyi geldiği tıbben kanıtlanmayan zatürre aşısı koronavirüsten korur mu soruları bir süredir gündemde. Bu yüzden zatürre aşısı ile ilgili detayları sizler için derledik. Zatürre aşısı ne kadar? Zatürre aşısı kaç para? Zatürre aşısı koronavirüse iyi gelir mi? Bilgileri ve detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Eylül 2020 07:53
Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020
Zatürre aşısı son günlerde koronavirüse iyi geldiği söylentisi nedeniyle büyük talep görüyor ve zatürre aşısı 2020 eczane fiyatı olarak arayışlar sürüyor. Koronavirüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar zatürre aşısı olmak istiyor. Peki gerçekten bu noktada koruyor mu? 2020 zatürre aşısı fiyatı henüz resmi olarak netleşmedi, aşının herkese yapılması ise önerilmiyor. Zatürre aşısının koronavirüse iyi geldiği söylentisinin yayılmasından sonra taleplerinde adeta patlama yaşandığı belirtiliyor ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor.

Zatürre aşısının koronavirüse iyi geldiğine yönelik bir kanıt olmadığı gibi her sağlıklı kişiye veya koronavirüse maruz kalmış bir kişiye yapılmaması gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor.
ZATÜRRE AŞISI ECZANE FİYATI 2020 FİYATI

Devletin 65 yaş üzeri ve risk grubuna ücretsiz yaptığı zatürre aşıları, eczanelerde 344.17 TL'den satılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68.86 TL'den başlıyor. Ancak bu yıl eczaneler de talep yoğunluğuna bağlı zatürre aşısı sıkıntısı yaşıyor. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken, eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor.

ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, aşıda sahada yaşanan sorunları Milliyet'e anlattı. Kovid-19 nedeniyle vatandaşın zatürre aşısına karşı talebinin rekor seviyede arttığını belirten Sezen, "Pnömokok bakterisine karşı yaptığımız zatürre aşısı Kovid-19'a karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluştu. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Risk grupları ortak olduğu için aşılıyoruz ama bu aşı pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreye karşı koruyor. Kovid-19'a karşı bir koruyuculuğu yok. Ortak risk gurupları da olduğu için biz aşılamayı önemsiyoruz. Yine bir enfeksiyon gelişmesin diye" dedi.



ZATÜRRE AŞISINDA TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti.



ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILIR?

65 yaş ve üzeri olanlar, Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler, Kronik alkon alanlar, Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler, Kanser tedavisi olanlar, Sigara içenler, Organ nakli geçirenler, Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar, Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar, Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.

Diğer Haberler

(Yeni) Yeni kısıtlamalar hangi illere geldi? Yeni koronavirüs önlemleri Gündem

(Yeni) Yeni kısıtlamalar hangi illere geldi? Yeni koronavirüs önlemleri
2020 koronavirüs kısıtlamaları geliyor (Düğün, nişan, kına, organizasyon) Gündem

2020 koronavirüs kısıtlamaları geliyor (Düğün, nişan, kına, organizasyon)
Kısıtlamalar hangi şehirlerde olacak? Yeni koronavirüs kısıtlaması Gündem

Kısıtlamalar hangi şehirlerde olacak? Yeni koronavirüs kısıtlaması
Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020 Gündem

Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020
Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020 Gündem

Zatürre aşısı eczane fiyatı 2020
Zatürre aşısı kaç para? Zatürre aşısı fiyatı, Koronavirüse Zatürre aşısı iyi gelir mi? Gündem

Zatürre aşısı kaç para? Zatürre aşısı fiyatı, Koronavirüse Zatürre aşısı iyi gelir mi?
Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı fiyatı ne kadar? Gündem

Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Zatürre aşısı fiyatı ne kadar?
2020 Cadılar Bayramı nasıl kutlanır? Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün? Gündem

2020 Cadılar Bayramı nasıl kutlanır? Cadılar Bayramı ne zaman, hangi gün?
Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman? (2020) Gündem

Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı ne zaman? (2020)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
2

Araştırma: Kovid 19'a karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
3

"Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir"
4

Çin'den burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay
5

İçişleri Bakanlığından izolasyon koşullarına uymayanlara yönelik genelge
6

Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
7

Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'sosyal mesafe'
8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
9

İran'da düşüşe geçen vakalar Aşure törenleriyle yeniden yükseldi
10

İsrail'de Kovid-19'da günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
yukarı ok