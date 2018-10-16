Zargo Toure: 'Hedefimiz ilk 3'e girmek'

sezon başında transfer olan Senegalli stoperhem kendi hem de kulübün hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandığını söyledi.Takım için savaşmayı sevdiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir takımımız var. İlk 3'te olmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Buradaki performansımla yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Ünal Karaman bana özgüven veriyor" dedi.Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.