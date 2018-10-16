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Zargo Toure: "Hedefimiz ilk 3'e girmek"

Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, hedefi de ilk 3 olarak belirledi

Kaynak: Sabah
Zargo Toure: 'Hedefimiz ilk 3'e girmek'
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16 Ekim 2018 03:42
Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Senegalli stoper Zargo Toure hem kendi hem de kulübün hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandığını söyledi.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Takım için savaşmayı sevdiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir takımımız var. İlk 3'te olmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Buradaki performansımla yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Ünal Karaman bana özgüven veriyor" dedi.

Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.

 

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