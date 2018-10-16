Zargo Toure: 'Hedefimiz ilk 3'e girmek'

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Senegalli stoper Zargo Toure hem kendi hem de kulübün hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandığını söyledi.
"GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR"
Takım için savaşmayı sevdiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir takımımız var. İlk 3'te olmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Buradaki performansımla yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Ünal Karaman bana özgüven veriyor" dedi.
Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.
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"GÜÇLÜ BİR TAKIMIMIZ VAR"
Takım için savaşmayı sevdiğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Çok güçlü bir takımımız var. İlk 3'te olmak istiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Buradaki performansımla yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Ünal Karaman bana özgüven veriyor" dedi.
Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın