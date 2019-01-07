Zapata, Castagne, Bereszynski için İtalya seferi

'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sampdoria'nın Polonyalı sağ beki

, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.

Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan Sampdoria'ya transfer olan Bartosz Bereszynski, İtalya'da geçirdiği 1.5 yılda gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

Bartosz Bereszynski'nin Beşiktaş'ı takibe alması transfer söylentilerini güçlendirirken siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

16 kez de Polonya Milli Takımı'nda oynayan Bartosz Bereszynski, bu sezon Sampdoria'da 14 lig maçına çıkarken 1 asist kaydetti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bugün İtalya'ya uçtu. Orman, MHK'nın Kış Semineri'nde yaptığı açıklamada "Planlanmış bir uçak yolculuğum var ve bu sebeple de aranızdan ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı.Domagoj Vida'nın ayrılma ihtimali nedeniyle Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Zapata ile görüşecek olan Orman, sağ bek takviyesi için de girişimlerinde bulunacak.Atalanta'da top koşturan Timothy Castagne ve Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski için kulüpleriyle görüşecek olan Başkan Orman, Zapata'nın yanı sıra bu oyunculardan birinin de transferini bitirmeye çalışacak.Castagne veya Bereszynski'yi kiralamayı düşünen Orman'ın birkaç gün İtalya'da kalacağı aktarıldı.Bu arada Beşiktaş, kaleci Fabri için de temaslarını sürdürüyor. İspanyol kaleciyi 1.5 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Fulham'ın kararını bekliyor.