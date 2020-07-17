Zanka'nın eski takımından transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Fortuna Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, menajeri ile yollarını ayırdı. Stoper oyuncusu için eski takımı Kopenhag'dan da açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Zanka'nın eski takımından transfer açıklaması!
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17 Temmuz 2020 15:53
Fenerbahçe'nin Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giyen oyuncusu Zanka, 3 yıldır beraber çalıştığı menajeri Ivan Marko Benes ile yollarını ayırdı. 30 yaşındaki stoper için eski takımı Kopenhag'dan da açıklama geldi. 

Zanka'nın yollarını ayırdığı menajeri yaptığı açıklamada; "Beraber çalıştığımız 3 yıldan dolayı mutluyum. Premier Lig'den Fenerbahçe'ye ve sonrasında Düsseldorf'a başarılı transferler yaptı ve iyi süreler aldı. Bu yüzden mutluyum." dedi.

Danimarkalı stoper, Fenerbahçe'de 2 milyon avroluk ücret alıyor ve Sarı-Lacivertlilerle iki yıl daha kontratı bulunuyor.

KOPENHAG TARAFTARI İSTİYOR

Danimarka takımı Kopenhag'da transfer gündemini meşgul eden Zanka için, taraftarlar heyecanlanıyor. Zanka, daha önce 2007-2012 ve 2014-2017 yılları arasında Danimarka kulübünün formasını giydi.

Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken ise, transferi mümkün görmüyor.

"TRANSFERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Norveçli teknik adam yaptığı açıklamada; "Zanka, için şansımız olduğunu düşünmüyorum. Eğer eve dönmek istiyorsa Zanka'nın ciddi bir maaş kaybı ve kontrat kaybını kabul etmesi gerekecek. Bundan sonra transferi düşünebiliriz." dedi.



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