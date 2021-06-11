Zanka: 'Ne olacağına Fenerbahçe karar verecek'

Sezonu Danimarka'da Kopenhag takımında kiralık geçiren Zanka, Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından izliyor.



Ülkesi Danimarka'da bir röportaj veren tecrübeli stoper, EURO 2020 sonrası Fenerbahçe'ye döneceğini söyledi.



Tecrübeli futbolcu, "EURO 2020 sonrası Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Önümüzdeki sezon için ne olacağına Fenerbahçe karar verecek. Orada yeni bir teknik direktör olacak, muhtemelen benim geleceğime de o karar verecek" dedi.



