Zanka: 'Hoca bana güveniyor, pes etmeyeceğim'

Geçen sezon başında Huddersfield Town'dan takıma katılan, devre arasında ise Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Zanka, yeni dönem öncesinde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. 30 yaşındaki savunmacı, Topuk Yaylası'nda adeta küllerinden doğdu. Yeni teknik patron Erol Bulut'un gözdeleri arasına girmeyi başaran Danimarkalı savunmacı, Bulut'un genç olmasına rağmen vizyonu olan bir teknik adam olduğunu belirtti ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



'Kopenhag ilgileniyor ama...'



Zanka, "Erol hocanın Alman eğitimi aldığı her halinden belli. Ben de uzun yıllar Almanya'da oynadım. Aramızda dil sorunu olmadığı için her derdimi kolayca kendisine iletiyorum. Onun da benim idmanlarda ve hazırlık maçlarındaki performansımdan memnun olduğuna inanıyorum. Güzel bir başlangıç yaptığım için geleceğe umutla bakıyorum. Yeni transferlerin gelmesi takıma güç katarken, forma rekabetini de artırdı. Ancak ben kendime güveniyorum, hoca da bana inanıyor. Takımda kalmak için büyük uğraş vereceğim. Kopenhag takımı benimle ilgileniyor. Ancak ben Fenerbahçe forması ile yoluma devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



