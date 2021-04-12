Zanka Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kopenhag'dan mesaj

Kopenhag'da kiralık olarak forma giyen Zanka için hocası Jess Thorup'tan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zanka Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kopenhag'dan mesaj
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12 Nisan 2021 19:31
Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, Fenerbahçe'den kiraladıkları Mathias Zanka Jorgensen'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Zanka'ya iki maçtır ilk 11'de görev vermeyen teknik adam, "Onun için 'Bitmiş' diyemeyiz. İdman sahasında onu görenler, ne kadar profesyonel olduğunu, onu yedek bırakma kararımın ne kadar yanlış olduğunu göstermek için neler yaptığını fark eder. Kararı oldukça profesyonel karşıladı" dedi.

Zanka'nın ayrılıp ayrılmayacağı sorulan antrenör, "Çok yetenekli oyuncularımız var, Zanka da onlardan biri. Geleceğini yaz aylarına yaklaşınca konuşacağız. Sportif direktörümüzle planlarımızı hazırlayacağız. Şu anda lige odaklandım" ifadelerini kullandı.

Danimarka ekibinde bu sezon 21 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 kez ağları sarstı.

Fenerbahçe, Zanka'yı 2019'da Huddersfield'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



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