Zaniolo'nun transfer şartı ortaya çıktı!

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Zaniolo'nun geleceği merak konusu. İtalyan yıldızın vedası için gün sayan sarı kırmızılılarda Zaniolo'nun sözleşmesindeki flaş transfer maddesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zaniolo'nun transfer şartı ortaya çıktı!
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18 Ağustos 2023 10:18
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren sarı kırmızılılar Avrupa kupalarında başarı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim transferde harekete geçti.

Dünya yıldızlarıyla ilgilenen Galatasaray kurmayları, transferlere kaynak yaratmak için gelen teklifleri değerlendiriyor. Galatasaray'ın süper yıldızı Nicolo Zaniolo ayrılacak ilk isim konumunda yer alıyor.



Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni takımına katıldı. İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro...

30 MAÇ ŞARTI

Bu opsiyonun devreye girmesi için yapılan kontrata özel bir madde yer aldığı öğrenildi. Yapılan anlaşmaya göre genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.

Ayrıca Zaniolo'nun performansı ve Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre bonus maddeleri de bulunduğu, toplam maliyetin 32 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.

GALATASARAY'DA RAKAMLARI

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz şubat ayında renklerine bağlamıştı. İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maçta görev aldı. Zaniolo, Galatasaray formasıyla 5 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa şehrinde doğdu. 190 cm boyunda ve sol ayaklıdır. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğludur. Zaniolo, Fiorentina genç takımında yetişti. Ardından Virtus Entella'ya katıldı. 5 Temmuz 2017'de Inter'e transfer oldu. Radja Nainggolan'ın Inter'e transferinin bir parçası olarak Zaniolo ve Davide Santon'un Roma'ya transferi gerçekleşti. Ardından Galatasaray'a 15 milyon euro bedelle transfer oldu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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