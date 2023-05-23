Zaniolo'nun cezası belli oldu!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.
2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.
2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.