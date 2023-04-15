Zaniolo, Mustafa Muhammed'in başarısını egale etti

Kayserispor ağlarını havalandıran Nicolo Zaniolo, Nef Stadyumu'ndaki ilk 3 maçında gol atarak Mostafa Mohamed'in ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zaniolo, Mustafa Muhammed'in başarısını egale etti
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15 Nisan 2023 01:04
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Kayserispor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 71 dakikada rakibine 6 gol attı. Mauro Icardi hat-trick yaparken, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo da fileleri sarstı.

Galatasaray'ın evinde çıktığı ilk 3 maçta da gol atan Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Opta verilerine göre İtalyan oyuncu Mostafa Mohamed'den (Şubat 2021) bu yana Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

 



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