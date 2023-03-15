Zaniolo, Konyaspor deplasmanında ilk 11'de

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanında Nicolo Zaniolo'ya ilk 11'de şans verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Zaniolo, Konyaspor deplasmanında ilk 11'de
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15 Mart 2023 08:49
Galatasaray'da Kasımpaşa maçının yıldızı Nicolo Zaniolo 11'e giriyor.

Sakatlıktan çıkan Mertens'i riske etmeyecek olan Okan Buruk Kasımpaşa maçında gol atan ve özel kondisyoner, bireysel performans antrenörüyle de çalışan Zaniolo'ya Konya'da ilk kez 11'de şans verecek.

Cezalı Nelsson'un yerine ise Kaan Ayhan görev yapacak. İlk kez 11'de çıkacak olan milli futbolcu yerli rotasyonda da teknik heyetin eline rahatlatacak.

Kasımpaşa maçında sınıfta kalan Yunus da kesilecek ve yerine de Rashica 11'de olacak.

MiLLi ARADA KARABAĞ iLE YARDIM MAÇI

Galatasaray, A Milli Takım'ın 25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta Hırvatistan ile oynayacağı dönemde lige verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Karabağ maçı 'Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq oyunu' paylaşımı ile duyururken Galatasaray Kulübü ise sosyal medyadan 'AzerbayCAN'da görüşerik' mesajı ile yanıt verdi. 

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