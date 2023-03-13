Zaniolo için flaş paylaşım!

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo için babası Igor Zaniolo'dan bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaniolo için flaş paylaşım!
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13 Mart 2023 20:51
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Kasımpaşa'ya karşı fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansına babası da kayıtsız kalmadı.

İtalyan yıldızın babası Igor Zaniolo, Instagram hesabından oğlunun Mauro Icardi ile sevinç yaşadığı bir anı paylaştı ve, "Gülümsemesiz geçen bir gün, kayıp bir gündür ve sen son zamanlarda biraz az güldün. Seni tekrar böyle gördüğüme sevindim, gerisi küçük şeyler... Seni seviyorum" ifadelerini yazdı.

Nicolo Zaniolo ise, babasının bu paylaşımına, "Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek, gerisi önemli değil" diye yazdı.

Igor Zaniolo'nun paylaşımında kullandığı fotoğraf:


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