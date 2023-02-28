Zaniolo'dan İtalyanlara psikolojik baskı!

Ara transferde sadece Türkiye değil tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran Nicolo Zaniolo transferi sonrasında İtalyan futbolcu ilk maçında gönülleri fethetti.Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçına sonradan giren ve attığı şık golle de kalitesini gösteren oyuncu, özellikle İtalyan basınında övgüleri topladı.G.Saray yönetiminin 5 yıl vadeli 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Alanya karşısında 10 dakikalık performansı ile 'sakat', 'psikolojik olarak futboldan kopmuş' yorumlarına da net bir yanıt verdi.Zaniolo için Corriere dello Sport," ifadeleri ile oyuncunun performansını özetledi.Tuttosport isesözleri ile övgüler yağdırdı.