Zaniolo'dan forma için sıkı mesai

Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo forma için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Zaniolo'dan forma için sıkı mesai
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26 Şubat 2023 12:44
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo harıl harıl çalışıyor.

İtalyan oyuncunun takımla yapılan antrenmanlarda hırsı ile öne çıktığı öğrenilirken bireysel idmanlar da yaparak bir an önce forma almak istediği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun 11 Mart'ta oynanacak tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

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