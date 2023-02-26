Zaniolo'dan forma için sıkı mesai

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo harıl harıl çalışıyor.
İtalyan oyuncunun takımla yapılan antrenmanlarda hırsı ile öne çıktığı öğrenilirken bireysel idmanlar da yaparak bir an önce forma almak istediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun 11 Mart'ta oynanacak tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.
İtalyan oyuncunun takımla yapılan antrenmanlarda hırsı ile öne çıktığı öğrenilirken bireysel idmanlar da yaparak bir an önce forma almak istediği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun 11 Mart'ta oynanacak tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.
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