Zaniolo'dan dikkat çeken rakamlar!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zanilolo, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 oynadıkları maçtaki performansıyla sınıfı geçemedi.



Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Bafetimbi Gomis'in yokluğu nedeniyle mücadeleye santrfor olarak başlayan Zaniolo, 60 dakika sahada kaldı.



60 dakikada 16 kez topla buluşan Zaniolo, yayıncı kuruluş beIN Sports'un verilerine göre 3'te 0 pas isabetiyle oynadı. Rakip ceza sahasında 9 kez topla buluşan İtalyan hücumcu, 4'te 1 isabetli şut attı.



Girdiği 10 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Zaniolo, 2 kez çalım attı; 5 kez de faul aldı.



OKAN BURUK'UN ZANIOLO SÖZLERİ



Maç sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo'nun orijinal yeri forvet değil. İkili oldu, kenardan geldi, 3-4-3 oynadı eski takımında. Ofansif olarak farklı görevleri var. Zaniolo iyi niyetli biçimde orada oldu. Biraz daha şanslı olsa 2 tane de gol atabilirdi. O pozisyonlara da girdi. Bir penaltı pozisyonu içerisinde yine o vardı. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyun içinde kaldığı sürece çok fazla pozisyon ürettik." ifadelerini kullandı.





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