Zaniolo'dan dikkat çeken rakamlar!

Galatasaray'ın devre arası kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Karagümrük maçında etkisiz bir performans gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zaniolo'dan dikkat çeken rakamlar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 00:48
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zanilolo, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 oynadıkları maçtaki performansıyla sınıfı geçemedi.

Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Bafetimbi Gomis'in yokluğu nedeniyle mücadeleye santrfor olarak başlayan Zaniolo, 60 dakika sahada kaldı.

60 dakikada 16 kez topla buluşan Zaniolo, yayıncı kuruluş beIN Sports'un verilerine göre 3'te 0 pas isabetiyle oynadı. Rakip ceza sahasında 9 kez topla buluşan İtalyan hücumcu, 4'te 1 isabetli şut attı.

Girdiği 10 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Zaniolo, 2 kez çalım attı; 5 kez de faul aldı.

OKAN BURUK'UN ZANIOLO SÖZLERİ

Maç sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo'nun orijinal yeri forvet değil. İkili oldu, kenardan geldi, 3-4-3 oynadı eski takımında. Ofansif olarak farklı görevleri var. Zaniolo iyi niyetli biçimde orada oldu. Biraz daha şanslı olsa 2 tane de gol atabilirdi. O pozisyonlara da girdi. Bir penaltı pozisyonu içerisinde yine o vardı. Genel olarak iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapmaya çalıştı. Oyun içinde kaldığı sürece çok fazla pozisyon ürettik." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery