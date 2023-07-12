Zaniolo'dan Arabistan kararı!

Galatasaray forması giyen ve adı Suudi Arabistan'dan Al Nassr ile anılan Nicolo Zaniolo, şu anda Arap Yarımadası'na gitmek istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zaniolo'dan Arabistan kararı!
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12 Temmuz 2023 17:38
Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Suudi Arabistan için kararını verdi.

İtalya'dan Pedulla'nın haberine göre, Al Nassr'la adı geçen Zaniolo'nun şu anda Arabistan'a gitmek istemediği belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun adı Al Nassr dışında özellikle ülkesi İtalya'dan Juventus ve Milan gibi takımlarla geçiyor.

Galatasaray'da 11 maçta sahaya çıkan İtalyan yıldız, 5 kez fileleri havalandırdı.

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