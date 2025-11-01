Zaniolo attı, Udinese kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, Atalanta'yı konuk etti.



Bluenergy Stadium'da oynanan mücadeleyi Udinese 1-0 kazandı.



Udinese golü 40. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi.



Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 69 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Udinese, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Atalanta ise 13 puanda kaldı.



Serie A'nın 11. haftasında Udinese Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.







