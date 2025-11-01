01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-041'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-045'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-014'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-015'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-015'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-084'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Zaniolo attı, Udinese kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, sahasında Atalanta'yı 1-0 mağlup etti.

01 Kasım 2025 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaniolo attı, Udinese kazandı!




İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, Atalanta'yı konuk etti.

Bluenergy Stadium'da oynanan mücadeleyi Udinese 1-0 kazandı.

Udinese golü 40. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi.

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 69 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Udinese, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Atalanta ise 13 puanda kaldı.

Serie A'nın 11. haftasında Udinese Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
