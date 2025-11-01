Zaniolo attı, Udinese kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, Atalanta'yı konuk etti.
Bluenergy Stadium'da oynanan mücadeleyi Udinese 1-0 kazandı.
Udinese golü 40. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 69 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Udinese, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Atalanta ise 13 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Udinese Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.
Bluenergy Stadium'da oynanan mücadeleyi Udinese 1-0 kazandı.
Udinese golü 40. dakikada Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 69 dakika süre alırken 1 de gol kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Udinese, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Atalanta ise 13 puanda kaldı.
Serie A'nın 11. haftasında Udinese Roma ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta ise evinde Sassuolo'yu konuk edecek.