Zango, üç adım atlama dünya salon rekorunu kırdı

Burkina Fasolu atlet Hugues Fabrice Zango, erkekler üç adım atlama dünya salon rekorunun yeni sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Zango, üç adım atlama dünya salon rekorunu kırdı
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17 Ocak 2021 16:02
2019 Dünya Şampiyonası'nın bronz madalyalı ismi Hugues Fabrice Zango, Fransa'nın Aubiere yerel idaresinde düzenlenen yarışmadaki son hakkında 18,07 metreye atladı.

Zango böylece antrenörü Teddy Tamgho'nun 17,92 metrelik derecesiyle 2011'de kırdığı dünya salon rekorunu ele geçirdi. 27 yaşındaki Zango ayrıca bir dünya rekoruna imza atan ilk Burkina Fasolu atlet oldu.

Büyük Britanyalı Jonathan Edwards, 1995'te açık havada yaptığı 18,29 metrelik atlayışla erkekler üç adım atlama dünya rekorunu elinde tutuyor.



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