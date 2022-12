Zamlı sigara fiyatları listesi, Sigaraya ne kadar zam geldi? (20 Aralık Salı)

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. İddianın yalanlanması sonrası dolayısıyla sigara fiyatları aynı kaldı. 2020 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi...Marlboro Edge: 17 TLMarlboro Touch: 18 TLMarlboro: 19 TLParliament: 19,50 TLParliament Midnight Blue: 18,50 TLMuratti: 17 TLMuratti Blu: 16 TLLark: 16 TLChesterfield: 15,50 TLChesterfield Mode: 15,50 TLL&M: 15,50 TLCamel Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TLCamel White Fiyatı 15,00 TLCamel Brown Fiyatı 15,00 TLCamel Black Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TLCamel Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Dark Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Line Fiyatı 15,00 TLCamel Rework Fiyatı 15,00 TLCamel Slender Fiyatı 14,50 TLCamel Slender Gray Fiyatı 14,50 TLWinston Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston One Fiyatı 15,00 TLWinston Dark Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Deep Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence One Fiyatı 15,00 TLWinston Slender Rework Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 4 Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 7 Fiyatı 15,00 TLMuratti Rosso Fiyatı 16,00 TLMuratti Azure Fiyatı 16,00 TLMuratti Tone Fiyatı 16,00 TLMuratti Mode Fiyatı 16,00 TLMuratti Mone Fiyatı 16,00 TLMuratti S-Mode Fiyatı 16,00 TLMuratti S-One Fiyatı 16,00 TLMuratti Blue Fiyatı 15,00 TLLark Uzun Fiyatı 15,00 TLLark Kısa Fiyat ı15,00 TLLark Mode Blue Fiyatı 14,50 TLLark Reserve Fiyatı 14,50 TLChesterfield Fiyatı 14,50 TLChesterfield Blue Fiyatı 14,00 TLChesterfield Gray Fiyatı 14,00 TLChesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TLL&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)L&M Uzun Fiyatı 14,50 TLL&M Kısa Fiyatı 14,50 TLL&M Blue Line Fiyatı 14,50 TLL&M Mode Red Fiyatı 14,00 TLMonte Carlo Fiyatı 14,50 TLMonte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TLLD Fiyatı 14,00 TLRothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TLKent Switch Fiyatı 16,00 TLKent Blue Fiyatı 15,00 TLKent Gray Fiyatı 15,00 TLKent White Fiyatı 15,00 TLKent D Range Switch Fiyatı 15,00 TLKent D Range Grey Fiyatı 15,00 TLKent D Range Blue Fiyatı 15,00 TLKent N Range Black Fiyatı 18,00 TLKent N Range Gray Fiyatı 18,00 TLViceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TLViceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TLViceroy Switch Fiyatı 14,50 TLViceroy Switch Mentollü Fiyatı 14,50 TLPall Mall Kırmızı Fiyatı 14,50 TLPall Mall Mavi Fiyatı 14,50 TLPall Mall Turuncu Fiyatı 14,50 TLPall Mall Siyah Fiyatı 14,50 TLPall Mall Amber Fiyatı 14,50 TLHD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TLHD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TLHD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Kısa Fiyatı 11,50 TLPresident Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Katıksız Fiyatı 11,50 TLPresident Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TLMedley Kısa Family Fiyatı 11,00 TLVigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TLMMC Kısa Family Fiyatı 11,00 TLViolet Menthol Slims Fiyatı 15,00 TLHazar Kısa Family Fiyatı 10,00 TLPoint Blue Slims Fiyatı 10,00 TLWinner Slims Family Fiyatı 12,50 TLWinner Kısa TF – Rouge Fiyatı 11,00 TLTekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 12,00Tekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TLSamsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TLSamsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TLMaltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TLLucky Strike Fiyatı 11,50 TLVogue Mavi Fiyatı14,00 TLVogue Yeşil Mentollü Fiyatı14,00 TLSalem Fiyatı12,50 TLAnadolu Sigara Fiyatı8,50 TLDavidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff One PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff Blue Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff One Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff C-Line Blue Fiyatı 14,00 TLDavidoff C-Line Grey Fiyatı 14,00 TLImperial Classic Red SL Fiyatı 13,00 TLPolo Slims Blue Fiyatı 14,00 TLPolo Slims Grey Fiyatı 14,00 TLBianca Rose Slims Fiyatı 15,00 TLWest Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest Blue SL Uzun Fiyatı 14,00 TLWest Grey KS Fiyatı 11,00 TLWest Navy Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest One KS Fiyatı 11,00 TLWest Red KS Fiyatı 13,00 TLWest Navy Line Fiyatı 13,00 TL