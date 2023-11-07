Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 10:27

Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni sigara zammı fiyatları

Son dakika... RT, BAT ve TT grubu sigara fiyatları zamlı 2023, Eylül RT, BAT ve TT sigara fiyat listesi belli oldu. Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı açıklamıştı. Yapılan zamlar sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 7 Kasım Salı günü en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

Zamlı sigara fiyatları güncel 2023, yeni sigara zammı fiyatları
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Sigara zammında son durum gündemdeki yerini koruyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 6 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu? soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...
RT, BAT, TT SİGARA FİYATLARI ZAMLI KASIM 2023

PM ve JTİ'nin ardından RT, BAT ve TT grubu sigara markalarına da zam geldi. Özellikle RT'nin yaptığı zam dikkatlerden kaçmadı. Bütün markalar 5 TL zam yaparken RT sigara grubu 7 TL birden zam yaptı.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI KASIM 2023

Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlardan sonra bugün itibariyle geçerli olmak üzere bir sigara grubuna daha zam geldi.

Bugünden geçerli olacak şekilde Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı.


EN UCUZ SİGARA 52 LİRA OLDU

Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.

 

Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.

Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

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