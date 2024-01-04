Zamlı sigara fiyatları 2024 güncel, yeni sigara zammı fiyatları

Yılın ilk sigara zammı JTI grubuna geldi. pic.twitter.com/CBtX2cJ5LD



— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) January 1, 2024

Bat grubu sigara zammı memlekete hayırlı olsun pic.twitter.com/XMm1zYIV6i





— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) November 3, 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sigara zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kasım ayının başında sigara gruplarına 5 TL zam gelmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı. İşte 4 Ocak 2024 sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesinde son durum...Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sigara vergisi düzenlemeleri, 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Maktu vergi paket başına 1,1043 TL'den, 4,8058 TL'ye çıkarıldı. Asgari maktu vergi ise 22,228 TL'den, 28,498 TL'ye yükseltildi. Nispi vergi oranı ise yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürüldü. Bu değişikliklerle birlikte, 2024 yılı Ocak ayında sigara ÖTV'sinde otomatik enflasyon artışı uygulanmayacak. Düzenleme, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpanın 7,5'ten 5,2'ye düşmesini sağladı. Yani, artık 1 TL'lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artmasına rağmen, sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.Ard arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubuda yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 58 TL, en ucuz sigara 52 TL olarak belirlendi.Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.