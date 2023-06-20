Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek?

Zamlı yeni asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek araştırmaları hız kazandı. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme görüşmeleri kapsamında bugün 3. kez toplandı. Toplantının ardından asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11.402 TL olarak açıklandı. Bu noktada gözler "Yeni asgari ücret ne zaman ödenecek? Zamlı asgari ücret hangi ay alınacak?" sorularına çevrildi. İşte, asgari ücret zammının maaşlara yansıyacağı tarih ile ilgili detaylar... ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2023?
Zamlı asgari ücret 2023 yılında Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe girecek ancak çalışanlar zamlı asgari ücreti Ağustos ayında alacak. ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, görüşmenin ardından asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamla 11 bin 402 TL oldu. BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari, ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?
11 bin 402 lira 482 dolar ediyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI 2023
Açıklana yeni asgari ücret
, seçimden önce vaat edilen "500 dolar
" hedefine ulaşamadı. Yeni asgari ücret, bugünkü kur itibariyle 482 dolara denk geliyor. 2010 yılından sonra ise asgari ücret ve dolar cinsinden karşılığı tablosu şu şekilde oluştu:
- 2011 yılında asgari ücret 658 lira, dolar karşılığı 427
- 2012 yılında asgari ücret 739 lira, dolar karşılığı 386
- 2013 yılında asgari ücret 803 lira, dolar karşılığı 451
- 2014 yılında asgari ücret 891 lira, dolar karşılığı 414
- 2015 yılında asgari ücret 1000 lira, dolar karşılığı 426
- 2016 yılında asgari ücret 1300 lira, dolar karşılığı 441
- 2017 yılında asgari ücret 1404 lira dolar karşılığı 397
- 2018 yılında asgari ücret 1603 lira, dolar karşılığı 422
- 2019 yılında asgari ücret 2 bin 20 lira, dolar karşılığı 378
- 2020 yılında asgari ücret 2 bin 324 lira, dolar karşılığı 390
- 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 lira, dolar karşılığı 383
- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 4 bin 253 lira, dolar karşılığı 316
- 2022 yılının ikinci 6 ayında asgari ücret 5 bin 500 lira, dolar karşılığı 329
- 2022 yılının ilk 6 ayında asgari ücret 11 bin 402 lira, dolar karşılığı 482