Zamalek'ten Muhammed açıklaması: "Henüz para ödenmedi"

Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mustafa Muhammed için kulübü Zamalek'ten "bonservis" açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Zamalek'ten Muhammed açıklaması: 'Henüz para ödenmedi'
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30 Nisan 2021 17:08
Zamalek Yöneticisi Tarek Hashish, Galatasaray'dan henüz Mustafa Muhammed'in bonservisinin tamamını almak için gerekli ücreti henüz ödemediğini söyledi.

Mısır'da bir radyoda canlı yayına katılan Hashish, "Galatasaray'ın Muhammed için gerekli ücreti ödediği doğru değil. Onlarla yeni bir görüşmemiz de olmadı. Kısa süre içinde herhangi bir görüşmemiz de olmayacaktır, parayı ödemek için uzun bir zamanları var. Bence yeni sezon başlamadan önce işlem tamamlanır" dedi.

SON TARİH: 31 ARALIK 2021

Mustafa Muhammed'i 1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın, anlaşmasında satın alma opsiyonu yer alıyor. Sarı kırmızılı kulüp, öncelik opsiyonu31 Aralık 2021 tarihine kadar 4 milyon dolarlık bedeli Zamalek'in hesabına yatırması durumunda golcü oyuncunun bonservisini alabilecek.

23 yaşındaki Mısırlı oyuncu Galatasaray'da 12 lig maçında 6 kez fileleri sarstı. 1 Türkiye Kupası maçında da 1 golle oynadı.



 



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