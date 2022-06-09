Zamalek, Mustafa Muhammed için seçimi bekliyor

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mustafa Muhammed konusunda önümüzdeki dönem bir hayli zor gelişmeler yaşanacak.Mısır basını, 1 Temmuz'a kadar Sarı-Kırmızılı kulübün, Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödememesi halinde oyuncunun sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.Zamalek'ten bir kaynak,dedi.11 Haziran'daki seçimi beklediklerini belirten söz konusu kaynak, oyuncunun Zamalek'e geri mi döneceği, yoksa başka bir kulübe mi satılacağı hakkında ondan sonra karar vereceklerini dile getirdi.Mısır basını, yaşanan gelişmeler nedeniyle Mustafa Muhammed'in de Galatasaray'da mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini duyurdu. Oyuncunun Montpellier, Lille, Olimpik Lyon, Lens ve Marsilya tarafından istendiği de ve seçimi beklediklerini belirten söz belirtildi.