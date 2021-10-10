Zamalek, Mustafa Muhammed'i geri istiyor!

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mustafa Muhammed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.



Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mustafa Muhammed'i kadromuzda tutmak istiyoruz." dedi.



Mustafa Muhammed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.



