Zamalek, Mustafa Muhammed'i geri istiyor!

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed için eski kulübü devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Zamalek, Mustafa Muhammed'i geri istiyor!
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10 Ekim 2021 10:18
Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mustafa Muhammed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mustafa Muhammed'i kadromuzda tutmak istiyoruz." dedi.

Mustafa Muhammed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.


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