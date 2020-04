Zalim İstanbul bu akşam var mı? Zalim İstanbul 37. bölüm bugün yayınlanacak mı

Zalim İstanbul geçen hafta olduğu gibi bu akşam da seyircinin karşısında olmayaacka. Bu akşam yerli film 'Geniş Aile Komşu Kızı' ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki Zalim İstanbul neden yok?Zalim İstanbul 36. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanmayacak.23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 36. bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.Zalim İstanbul dizisi ilk bölümü ile 1 nisan 2019 pazartesi günü 20:00 da izleyicisi karşısına çıkacak. Avşar filmin yapımcılığını üstleneceği Zalim İstanbul dizisinin çekimlerine ise 11 şubatta Antakya'da başlamıştı.Zalim İstanbul dizisinin senaristliğini son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin de senaristliğini üstlenen ünlü senarist Sırma Yanık üstlenirken daha önce Paramparça dizisinin yönetmenliğini üstlenen Cevdet Mercan ise dizide yönetmen olarak görev yapacak.Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir slagonu ile yayın hayatına başlayacak Zalim İstanbul dizisinde aslen Artvinli olan zengin iş adamı Agah Karaçay'ın yeğeni Nedim için Artvin'den temiz süt emmiş bir gelin getirmek istemesi ile başlar. Agah Karaçay çok zengindir her türlü imkanı vardır ama yeğeni Nedim tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Agah Karaçay'ın güzel eşi Yeliz oldukça havalı bir İstanbul hanım efendisidir. Oğlu Cenk'i yurt dışında okutan Yeliz Agah'ın yeğeni Nedim'i ise evinde görmek istemez. Seher ise çocukları ile Agah beyin boğaza nazır yalısında işe başlar ve çocukları ile yalının müştemilatında yaşamaya başlar

Zalim İstanbul Oyuncu Kadrosu



Fikret Kuşkan(Agah Karaçay)



Fikret Kuşkan Türkiye'nin önde gelen ve en çok tanınan oyuncularından biridir. 22 Nisan 1965'de İstanbul'da dünyaya gelen Fikret 54 yaşındadır. Oyunculuğun yanına profesyonel fotoğrafçıdır. Fikret Kuşkan son olarak Kızlarım İçin dizisinde rol almış ve Yaşar karakterine hayta vermiştir ama dizi tutmamıştır. Özellikle Hanımın Çiftliği dizisinde hayat verdiği Orhan karakteri ile sevilen Fikret Kuşkan Babam ve Oğlum filmi ile ödüller olmuştur. Çifte Saadet dizisi Fikret Kuşkan'ın son dönemlerde dizilerde yakaladığı önemli başarılardan biridir.



Agah bey zengin, otoriter ve güçlü bir iş adamıdır. Memleketi Artvin'den yıllar önce İstanbul'a gelmiş abisinin ölümünden sonra ona söz verdiği gibi Türkiye'nin en büyük lojistik şirketini kurmuş; çok çalışmış ve çok kazanmıştır. Cenk isminde bir oğlu vardır bir de bakmak zorunda olduğu yeğeni Nedim. Nedim abisinin oğludur ve fiziksel engellidir. Aslında Agah bey endi çocuklarını çok sevse de sert duruşunu koruması gerektiği için her zaman çocuklarına mesafeli durmak zorunda kalmıştır.



Mine Tugay (Şeniz)



Mine Tugay 40 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en güzel kadınlarından biridir. Konya doğumlu olan Mine Tugay İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk mezunudur. Mine Tugay son olarak Paramparça dizisinde Asuman karakterine hayat vermiştir. Medcezir dizisinde hayat verdiği Ender karakteri en önemli rolüdür. Zalim İstanbul dizisinde oğlunu oynayan Ozan Dolunay ile Çilek Kokusu dizisinde de beraber rol almıştır.





Şeniz Agah beyin güzeller güzeli eşidir. Agah'ı elinde oynatan Şeniz dominant bir kadındır. Cemiyet hayatının önemli simalarından olan Şeniz ailenin prestijini ve prensi Cenk'i her şeyin üstünde tutar. Şeniz için kocası ve kızı her zaman oğlundan ve ailenin prestijinden sonra gelir. Hayır yapıp bunu herkesin gözüne solarak ailenin prestijini arttırmayı çalışan Şeniz ailenin prestiji ve oğlu Cenk için hayatının en ağır sırrını omuzlarında dev bir yük gibi taşır. Şeniz Agah'ın yeğeni Nedim'i kesinlikle evde istemez. Bu nedenle de Nedim'e ilaç verir ve onun kendisine gelmesini istemez; çünkü Nedim görmemesi gereken bir çok şeyi görmüş ve şahit olmuştur.



Ozan Dolunay(Cenk)



Mehmet Ozan Dolunay 1991 Ankara doğumludur ve 28 yaşının içindedir. Makine mühendisliği okurken oyunculuğa merak salan Mehmet Ozan Dolunay yakışıklılığı ile yapımcıların dikkatini çekmiş ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde hayat verdiği Barış karakteri ile ünlü olmuştur. Son dönemde ise Darısı Başımıza, Lise Devriyesi ve Yüksek Sosyete dizilerinde erkek başrol olarak yer almıştır. Agah Bey ve Şeniz Hanım'ın umarsız yakışıklı oğlu; dikkatleri üzerine çekmek, özellikle babasını kışkırtmak için türlü taşkınlıklar yapan, sorumsuz bir genç. Babasının gücünü babasına karşı kullanan, çapkın bir gençtir. Yakışıklı, sosyetik genç kızların gözdesi. Ancak bu hovardalığının altında, yüreğini paramparça eden ve omuzlarına bir karabasan gibi binen büyük sırrı yatmaktadır. Cenk kalbini sıkıştıran bu gerçeği artık daha fazla taşıyamayacaktır.



Cenk Agah beyin tek oğludur bütün mirasında tek varisidir. Cenk yurt dışında eğitim almış sayısız çapkınlık yapmış ve ülkeye geri dönmüştür. Sosyetenin en yakışıklısı olan Cenk kızlar tarafından havalı ve çok yakışıklı bulunur. Yaşanan kötü olaydan sonra Cenk babasını kışkırtmak için türlü taşkınlıklar yapan sorumsuz bir gence dönüşmüştür. Yüreği paramparça olan Cenk artık omzunda ki bu büyük sırrı taşımayacak hale gelmiştir. Sonradan Cenk konağın hizmetlisi Seher'in kızına aşık olacaktır.



Berker Güven (Nedim)



Berker Güven 1994 İzmir doğumlu Türk oyunudur. Babam filminde hayat verdiği karakter ile sevilen Berker Güven Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Aleksi karakteri ile ismini duyurmuş ve dikkat çekmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema bölümü mezunu olan Berker Güven Zalim İstanbul dizisi ile çok büyük bir yükseliş yaşamayı bekliyor. Nedim karakteri Zalim İstanbul dizisinde çok ses getirecek bir karakter olacak.



Nedim Agah beyin erken yaşta ölen abisinin oğludur. Daha çocukken gizemli bir şekilde çatıdan düşüp felç geçirmiştir. Agah bey Nedim'in geçirdiği kazadan dolayı hep kendini suçlamıştı. Nedim yengesi Şeniz'in itirazlarına rağmen amcası ile yaşamaya devam eder; ancak ona kuzenleri de destek olmaz. Nedim zaman zaman düzelme belirtileri gösterse de yine akıl almaz bir şekilde yürüyemez. Nedim'in iyileşmesini istemeyen yengesi Şeniz yaşanan tüm kötü olayların tek sorumlusu olarak Nedim'i görür. Nedim bir çok şeyi görmüştür ve yaşananların tek şahididir. Bu nedenle Şeniz kontrollü şekilde onun iyileşmemesi için elinden geleni yapar



Simay Barlas(Damla)



Simay Barlas'ı biz Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Gözde karakteri ile yakından tanıdık. Simay Barlas Zalim İstanbul dizisinde hayat vereceği Damla karakteri ile yeni bir yükseliş yaşamayı ve artık kadın başrol olarak dizilerde yer almayı beklemektedir. 1988 doğumlu olan Simay Barlas şuanda 21 yaşının içindedir. İlk oyunculuk deneyimini ise daha 17 yaşında Paramparça dizisi ile yaşamıştır.





Damla Agah beyin sosyal medya bağımlısı ve fenomeni kızıdır. Damla annesi Şeniz'in küçük bir kopyasıdır. Oldukça havalı bir kız olan Damla hayatın gerçeklerinden de çok uzaktır. Damla çocukluk döneminden beri kuzeni Nedim'i ucube olarak görmüş ve arkadaşlarını hiç bir zaman eve getirmemiştir. Damla büyüdükçe Nedim'e acımaya başlar. Damla en çok da babasının kendileri ile değil Nedim ile ilgilenmesine kızar.Konağın hizmetlisinin oğlu Civan ile tutuğunu koparan ve dişli bir kız olan Damla arasında bir yakınlaşma olacaktır



Deniz Uğur (Seher)



Deniz Uğur 1974 Ankara doğumludur ve 46 yaşının içindedir. SAdece dizi oyuncusu olmayan Deniz Uğur aynı zamanda senaryo yazasu ve dublaj sanatçısı olarak da tanınır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Deniz Uğur uzun yıllar Bale ile ilgilenmiştir. Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi büyük tiyatrolarda görev almıştır. Son olarak İnsanlık Suçu dizisinde Emel karakterine hayat vermiş ama dizi tutmamıştır. Deniz Uğur son dönerlerde Kırgın Çiçekler dizisinde sonradan dahil olmuştur ve diziye çok katkı sağlamıştır. Aşk Zamanı, Umutsuz Ev Kadınları ve Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizileri kariyerinin en başarılı dizileridir.





Seher sevgi dolu güçlü bir annedir. Eşi vefat ettikten sonra kayınvalidesi, iki kızı ve oğlu ile beraber yaşamaya devam etmiştir. Hayattan çocuklarının sağlıkları ve mutluluklarından başka bir şey beklemeyen Seher babasız çocuk büyüttüğü iç,n çocuklarını her şeyden sakınır; ancak İstanbul'a gelmek zorunda kalan Seher'i hayat evlatları üzerinden sınayacaktır. Seher konakta yeni işe başlayan hizmetlidir. Seher çocukları ile Agah beyin hizmetine girer ve yalının müştemilatında kalır.



İdris Nebi Taşkan(Civan)



İdris Nebi TaşkanArkadaşlar İyidir dizisinde hayat verdiği Eren karakteri ile izleyicinin merakını uyandırmış yetenekli bir oyuncudur. Dizinin başladığı dönemlerde Google aramasında ilk sıralarda yer alan yetenekli oyuncu Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile de sadece Türkiye'nin değil dizinin yayınlandığı tüm ülkelerin en çok merak ettiği oyuncuların başında yer almıştır. 1997 İstanbul Beyoğlu doğumlu olan İdris Nebi Taşkan daha 22 yaşında kariyerinin zirvesindedir.



Civan Seher'in 19 yaşında ki bitirim, bıçkın delikanlı ve sorumluluk sahibi oğludur. Civan son çocuk olduğu için annesi ve babaannesinin göz bebeğidir. Babasının ölmesinden sonra evin erkeği sorumluluğunu üstüne alan Civan Okuldan sonra hem kahvede hem de tamirhanede çalışmış ve eve para getirmiştir. Serserilik yapmayan kızlar ile hiç ilgisi olmayan Civan zorda olsa liseyi bitirmiştir ve aklında üniversite yoktur. İstanbul'da çalışıp para kazanmayı düşünen Civan için İstanbul'un farklı planları vardır.



Sera Kutlubey(Cemre)



Sera Kutlubey 1994 İstanbul doğumlu 25 yaşında güzeller güzeli yetenekli bir dizi oyuncusudur. Haliç Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu 2016 yılında yer aldığı Kehribar dizisi ile çok beğenilmiştir. Son olarak ise Kanal D de izlenme rekorları kıran İsimsizler dizisinde Seher karakteri ile yer almıştır. Sera Kutlubey 52 kg ve 167 cm boyundadır.



Cemre Seher'in güzeller güzeli büyük kızıdır. Hemşirelik eğitimi alan Cemre kendi istediği için değil hemen para kazanmak ve ailesini geçindirmek zorunda olduğu için Hemşirelik eğitimi almıştır. Güzelliği ile her zaman dikkat çeken Cemre annesini üzmemek için her zaman sert tavırları ile erkekleri kendinden uzak tutmayı başarmıştır. Cemre Agah beyin köşkünde Nedim'in özel hemşiresi olarak işe başlar ve Nedim'in Şeniz tarafından bu hale getirildiğini anlar. Cemre İstanbul'da aşık olacaktır.



Bahar Şahin (Ceren)



Bahar Şahin 1997 yılının mayıs ayında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Zalim İStanbul hikayesinin Artvinde geçmesi Bahar Şahin için de Nostajik olacaktır; zira memleketinin hikayesini anlatan bir dizide yer alacaktır. Son olarak Lise Devriyesi dizisine kadın başrol olarak yer almıştır. Bahar Şahin 2018 de Kayıtdışı dizisinde de başrol de yer alsa da dizi tutmamıştır. O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Müge karakteri ile tanınmıştır.



Ceren aklı bir karış havada zengin bir koca bulmaya çalışan ve işi gücü dümen çevirmek olan Seher'in küçük kızıdır. Güzelliğinin farkında olan Ceren güzelliğini ve çekiciliğini kullanarak her istediğini elde eder. Daha 20 yaşında olan Ceren karda yürüyüp izini belli etmeyen bir karakteri vardır. Ailesine manevi bir bağı olmayan Ceren hedeflerine ulaşmak ve hayalinde hayatı yaşayabilmek için gerekirse tüm ailesini satabilecek bir karakteri vardır. Cenk'e aşık olan Ceren Cenk ile evlenip Karaçay ailesinin lüks hayatını yaşamak ister ama bu hedefine beklediği kadar kolay ulaşamayacaktır. Babaannesi Ceren'i Karaçaylara para karşılığı Nedim ile evlenmesi için satar ama Ceren Cenk ile evleneceğini düşünmektedir.



Ayşen Sezerel (Neriman)



1966 da İstanbul'da dünyaya gelen Ayşen Sezerel şuanda 53 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro mezunlarından olan Ayşen Sezerel son dönemde Umutsuz Ev Kadınları ve Ne Münasebet dizileri ile başarıyı yakalamıştır. Türkiye'nin önde gelen tiyatro oyuncularındandır. Hayat Sevince Güzel de hayat verdiği Hatice Soylu karakteri de çok sevilmiştir. Zalim İstanbul dizisinde de havalı bir kadına hayat verecektir.



Neriman Seher'in kaynanası çocukların da babaannesidir. Paragöz bir kadındır. Karaçaylar'a kız vererek kısa yoldan zengin olmak ister. Neriman gelini ve torunları ile Artvin'den İstanbul'a gelir.





Gamze Demirbilek (Zalim İstanbul Nurten)



1968 doğumlu olan Gamze Demirbilek Ankara Üniversitesi tiyatro mezunudur. Sob dönemde Siyah Beyaz aşk, Hayat Şarkısı ve Baba Candır gibi çok önemli yapımlarda önemli rollerde yer almıştır. Hayat Şarkısı dizisinde hayat verdiği Hatice karakteri ile çok sevilmiştir.



Nurten Karaçayların Artvinli sevilen baş hizmetlisidir. Neriman'ın da ahiretliğidir.



Zalim İstanbul Yeni Gelen Oyuncular

Oğuz Peçe (Yusuf)

22 Nisan 1991 yılında İstanbul doğan Oğuz Peçe 29 yaşındadır. Çılgın Dersane filmi ile dikkat çeken Oğuz Peçe Zalim İstanbul dizisinde kariyerinin en önemli rolü olan Yusuf karakterine hayat verecek ve ilk defa yardımcı baş rolde yer alacak.



Yusuf yakışıklı bir gençtir. Damla ile aşk yaşayacaktır.



Sevcan Sini (Oya)



Sevcan Sini 1992 doğumludur ve 27 yaşındadır. 168 cm boyunda olan Sevcan Sini 45 Kg'dır. Sevcan Sini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk olarak Lanet : Ervah Cinleri filminde Feyza karakteri ile yer almıştır. Sevcan Sini başarılı bir tiyatro oyuncusudur.



Oya Nedim'in psikiyatristi doktorudur. Cemre'nni Nedim'e iyi geldiğini fark etmiştir.



Zalim İstanbul dizisinden Ayrılan Oyuncular

Zeynep Tuğçe Bayat (Ceren)

Zeynep Tuğçe Bayat son olarak Seviyor Sevmiyor dizisinde Buket karakterine hayat vermiş ve oyunculuk becerileri ile çok sevilmiştir. 8 Şubat 1990'da dünyaya gelen güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat aslen Mersinlidir. Üniversite de Hukuk eğitimi alan Zeynep Tuğçe Bayat oyunculuk becerilerinin daha iyi olduğunu fark edince oyunculuk dersleri almış ve ilk olarak reklamlarda yer almıştır. 2007 de Arka Sıradakiler dizisi ile ilk dizi deneyimi yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat daha sonra Gönül Çelen dizisinde yer almıştır. Zeynep Tuğçe Bayat oyuncu Cansel Elçin ile sevgilidir bildiğimiz kadarı ile