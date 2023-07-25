Haber Tarihi: 25 Temmuz 2023 18:00 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 18:00

Zalgiris Vilnius-Galatasaray şifresiz canlı izle: Zalgiris Vilnius-GS maçı S Sport Plus şifresiz canlı izle

Zalgiris Vilnius-Galatasaray şifresiz maçı canlı izleme detayları belli oldu. Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zalgiris Vilnius-Galatasaray şifresiz canlı izle: Zalgiris Vilnius-GS maçı S Sport Plus şifresiz canlı izle
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı yarın (25 Temmuz Salı) saat 19:00'da başlayacak.
ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz'da Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI KADROSU


Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması

Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Başarılı ve iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Buradan avantajlı bir skorla dönmek bizim için önemli. İki takım da Şampiyonlar Ligi elemelerine devam etmek istiyor. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum, takımıma güveniyorum. İnşallah bizim için güzel bir maç olur. İkinci maça da buradan avantajlı bir skorla gideriz. Kendi sahasında iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

'Oyuncularımızın geri dönüşü bu anlamda olumlu oldu'

Okan Buruk mücadelenin suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili, "Birincisi tabii ki rakibimizin bu konuda avantajı var. Hem ligi devam eden bir takım hem de kendi sahasında, kendi alışık olduğu zeminde oynuyor. Bu rakibimiz için bir avantaj. Biz sezonun ilk resmi maçına çıkıyoruz. Hazırlık maçlarımızı tamamladık. Çok uzun bir ara vermediğimiz için oyuncularımızın geri dönüşü bu anlamda olumlu oldu. Sentetik sahayla ilgili hafta içi kendi tesislerimizde bir antrenman yaptık. Hazır olmaya çalıştık. Tabii ki burası daha farklı. Bugün daha net sahayı tanıyacağız. Bunun için de oyuncularımın daha kolay adapte olduğunu düşünüyorum. Daha önce burada milli takımla maç oynamış oyuncular var, Kerem gibi. Onlar bize anlattı zaten sahayı" ifadelerini kullandı.

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