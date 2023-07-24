Haber Tarihi: 24 Temmuz 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 14:48

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris Vilnius-GS maçının stadı belli oldu

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçının detayları belli oldu. Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zalgiris Vilnius-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris Vilnius-GS maçının stadı belli oldu
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı yarın (25 Temmuz Salı) saat 19:00'da başlayacak.
ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz'da Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI KADROSU


Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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Galatasaray
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