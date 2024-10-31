Zalgiris'ten büyük transfer hamlesi: Lonnie Walker IV

THY EuroLeague'de sezona muhteşem bir giriş yapan ve Barcelona ile birlikte puan durumunun zirvesinde bulunan Zalgiris, transferde de büyük oynadı.

Haber; Eurohoops, Fotoğraf; Imago
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Zalgiris'ten büyük transfer hamlesi: Lonnie Walker IV
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31 Ekim 2024 12:27
Zalgiris Kaunas, adı bir süredir THY EuroLeague'in devleriyle alınan Lonnie Walker IV'ü kadrosuna kattı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine oyuncunun sözleşmesinde 18 Şubat'a kadar NBA'e çıkış hakkı bulunuyor.

Sezon başında Türk Telekom'dan transfer edilen Tyrone Wallace'ın takımdan ayrılması sonucunda kadroya katılan 25 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda Brooklyn Nets ile 58 maça çıkmış ve 9.7 sayı 2.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Walker, 2018 NBA draftının 18. sırasında San Antonio Spurs tarafından seçilmişti.

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