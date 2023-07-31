Zalgiris maçında forvet Bakambu

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin maç eksiği sebebiyle Zalgiris ile oynanacak rövanş maçında Cedric Bakambu'nun forma giymesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Zalgiris maçında forvet Bakambu
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31 Temmuz 2023 07:56
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris karşısında forvette forma giyecek isim belli oldu.

ICARDI'NİN İDMAN EKSİĞİ VAR

Galatasaray taraftarı, bir an önce Mauro Icardi'yi, Şampiyonlar Ligi ön eleme kadrosunda görmek istiyor. Ancak Arjantinli, maç ve idman eksiği yüzünden kadroda yer almayacak.



FAVORİ BAKAMBU

Hal böyle olunca yeni transfer Cedric Bakambu'nun, İstanbul'da Zalgiris ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

2-2 biten ilk maçta, sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti.



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