Zalgiris maçında forvet Bakambu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçındakarşısındaforma giyecek isim belli oldu.Galatasaray taraftarı, bir an önceŞampiyonlar Ligi ön eleme kadrosunda görmek istiyor. Ancak Arjantinli, maç ve idman eksiği yüzünden kadroda yer almayacak.Hal böyle olunca yeni transfer, İstanbul'da Zalgiris ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.2-2 biten ilk maçta, sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti.