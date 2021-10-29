Zalgiris maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 275 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 182 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 129 blok ile Chris Singleton 19. sırada bulunuyor.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 474 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1160 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 11. oyuncusu. 10. sırada ise 1164 ribaunt ile Othello Hunter bulunuyor. Aynı sıralamada Chris Singleton ise 978 ribaunt ile 21. sırada yer alıyor.

Chris Singleton, Euroleague'de bugüne kadar 208 kez üst üste forma giyerken, bu alanda Euroleague tarihinde tüm oyuncular arasında ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada 209 maç ile Nikos Zisis bulunurken, başarılı oyuncumuz Zalgiris Kaunas maçında forma giymesi halinde Zisis'in rekorunu egale edecek.

Shane Larkin, görev yaptığı son yedi karşılaşmanın altısında sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı.

Vasilije Micic, görev yaptığı son 13 karşılaşmanın 12'sinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

Elijah Bryant, forma giydiği son 10 maçın dokuzunda sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Shane Larkin, üç kez üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. üç sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

İlk altı haftanın ardından Shane Larkin maç başına 17,00 verimlilik puanı ortalaması ile bu kategoride yedinci durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 4,50 asist ile bu kategoride beşinci sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 93,94 ortalama ile ligdeki en iyi serbest atış yüzdesine sahip.

Vasilije Micic, altıncı haftanın ardından maç başına 20,50 sayı ortalaması ile bu sıralamada birinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 3,75 üç sayılık isabeti ile bu kategoride lider durumda bulunuyor.