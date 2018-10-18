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Zalgiris Kaunas'a NBA'dan takviye

Zalgiris Kaunas, Derrick Walton ile bu sezon için imzaladığını açıkladı.

Kaynak: -Sportando
Zalgiris Kaunas'a NBA'dan takviye
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18 Ekim 2018 14:18
Son Litvanya şampiyonu Zalgiris Kaunas, Derrick Walton ile bu sezon için imzaladığını açıkladı.

25 yaşında 1.85 boyundaki oyun kurucu, NBA'de çaylak sezonunu çift yönlü kontrat ile Miami'de geçirdi. Heat formasıyla 16 NBA maçında boy gösteren Walton, 1.8 sayı, 1 ribaund, 1 asist ortalamaları yakaladı. G-league'de ise  27 maçta görev yapan genç oyuncu, 16 sayı, 4 ribaund, 7.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Geçtiğimiz günlerde hazırlık kampı için anlaşma sağladığı Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Walton Jr. bu sezon ilk Avrupa deneyimini Zalgiris formasıyla yaşayacak.

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