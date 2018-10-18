Son Litvanya şampiyonu Zalgiris Kaunas, Derrick Walton ile bu sezon için imzaladığını açıkladı.25 yaşında 1.85 boyundaki oyun kurucu, NBA'de çaylak sezonunu çift yönlü kontrat ile Miami'de geçirdi. Heat formasıyla 16 NBA maçında boy gösteren Walton, 1.8 sayı, 1 ribaund, 1 asist ortalamaları yakaladı. G-league'de ise 27 maçta görev yapan genç oyuncu, 16 sayı, 4 ribaund, 7.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.Geçtiğimiz günlerde hazırlık kampı için anlaşma sağladığı Chicago Bulls tarafından serbest bırakılan Walton Jr. bu sezon ilk Avrupa deneyimini Zalgiris formasıyla yaşayacak.