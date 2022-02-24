Zalgiris Kaunas: 'Ruslar'la maç yapmayın!'

THY EuroLeague'in ortaklarından Litvanya kulübü Zalgiris Kaunas, Rus takımlarına karşı en şiddetli tepkiyi ortaya koyan takım oldu.



Zalgiris Kunas, THY EuroLeague'de CSKA Moskova ile 25 Mart'ta, Zenit St. Petersburg ile 8 Nisan'da karşılaşacaktı. Zalgiris kululübünden yapılan açıklamada "Ukrayna'daki Rus askeri güçlerinin saldırısına ve işgaline gösterdiğimiz tepki olark" ibaresi dikkat çekti.



Zalgiris Kunas Genel Menajeri Paulius Motiejunas, "EuroLeague ile son gelişmeler üzerine bir toplantı ayarladık. EuroLeague, tüm konuları görüşecek olsa da böyle bir yanıtın çok yavaş olduğunu düşündük ve derhal bir karar aldık. Zalgiris Kaunas, iki normal sezon maçının oynanması gereken Rusya'ya gitmeyecek. EuroLeague'de mücadele eden tüm kulüplerle konuşacağız. Bizim boykotumuza katılmaları çağrısında bulunacağız. Sadece Rusya'da oynanacak maçları değil Rus takımları ile olan tüm maçları boykot etmelerini isteyeceğiz." açıklamasını yaptı.



18 takımlı THY EuroLeague'de CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan ile birlikte 3 takım mücadele ediyor.





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