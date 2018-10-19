Zalgiris Kaunas Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Zalgiris Fenerbahçe maçı şifresiz mi saat kaçta?

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikasını Fenerbahçe, 15-11 önde tamamladı. Oldukça yüksek tempoda geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans ortaya koydu. Melli ve Sloukas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-21 önde kapattı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyrek 12 şut denemesinde 10'unda isabet bularak yüksek bir yüzdeyle mücadele etti.



İkinci çeyrekte Kalinic'le etkili olan ve potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 14. dakikayı 41-32 önde tamamladı. Farkı 18. dakikada çift hanelere (50-40) çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 54-43 üstün gitti.



Üçüncü çeyreğe Khimki çok iyi başladı. İlk 5 dakika Fenerbahçe'ye sayı şansı vermeyen ve 10-0'lık seri yakalayan Rus ekibi, 25. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi.



Son periyoda da tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında Khimki, çeyreğin başında skora dengeyi getirdi: 66-66. Ali Muhammed'in oyuna girmesiyle hücumdaki etkinliği artan Fenerbahçe, 34. dakikayı 77-70 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, sahadan 93-85 galip ayrıldı.



- Ali Koç, karşılaşmayı futbolcularla izledi



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Khimki ile oynadıkları maçta locasına bazı sarı-lacivertli futbolcuları da aldı.



Karşılaşmayı locasından ailesiyle takip eden Ali Koç, karşılaşmaya gelen Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey'i locasına davet etti.



Başkan ve futbolcular, maçı birlikte izledi.





Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. maçında Litvanya'da Zalgiris'e konuk olacak.Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.Sezona kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda Anadolu Efes'i farklı geçti.İki takım geçen sezon Dörtlü Final'de karşılaşmış ve Fenerbahçe rakibini 76-67 yenerek finale yükselmişti.THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, İstanbul'da Khimki Moskova'yı konuk etti. Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan maçta Khimki'yi 93-85 mağlup etti.Fenerbahçe, Euroleague'e 2'de 2 ile başladı. Sarı-lacivertli ekip 3. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.