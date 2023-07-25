Zalgiris Galatasaray CANLI İZLE, GS Zalgiris Vilnius maçı canlı izle

ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig şampiyonu

, yeni sezonun ilk resmi maçında

Litvanya'nın

takımıyla karşılaşacak.

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

Vilnius kentindeki

nda yapılacak maç saat

'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem

yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını

ile

üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise

olacak. Mücadele,

kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

F. Muslera; S. Boey, V. Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino; Berkan Kutlu, Sergio Oliveira; N. Zaniolo, D. Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Barış Alper Yılmaz

E. Gertmonas; M. Pavelic, N. Hnid, S. Vucur, J. Bopesu; N. Gorobsov,; Y. Karashima, J. Kendysh, P. Golubickas; D. Kazlauskas, M. Oyewusi

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

