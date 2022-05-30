Zajc ve Pelkas'a İtalya'dan talipler artıyor

Fenerbahçe'de yıldız oyuncular Dimitrios Pelkas ve Miha Zajc'a İtalya'dan teklifler gelmeye devam ediyor.



İtalyan medyasına göre Dimitrios Pelkas'a Bologna kanca attı. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine Çizme'de devam etmeye sıcak baktığı detayı paylaşıldı. Kanarya 4 milyon euro istiyor.



Sezonun ikinci yarısına damga vuran Miha Zajc'a da teklifler geliyor. Sloven orta saha oyuncusuna son olarak Torino talip oldu. 1 yıl daha kontratı bulunan 27 yaşındaki yıldız için kulübe 4 milyon euroluk bir teklif geldi.



Yönetim, iki oyuncu için de kararı yeni teknik adam Jorge Jesus'a bıraktı.





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