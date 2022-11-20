Zajc, İtalya'ya dönmenin hesaplarını yapıyor

Fenerbahçe'de geçen sezon orta alanda Miguel Crespo ile iyi bir ikili olan ancak bu sene rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı ve İtalya Ligi'ne dönmek istediği öğrenildi.



Fenerbahçe ise Sloven orta saha oyuncusundan bonservis bedeli kazanmanın hesaplarını yapıyor.



Zajc, yeni mukavele teklifini kabul etmezse, ocak ayından elden çıkarılacak.





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