Zajc'ın golü Hamsik'li Slovakya'yı yıkmadı

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovakya ile Slovenya 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Zajc'ın golü Hamsik'li Slovakya'yı yıkmadı
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12 Kasım 2021 00:53
Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Slovakya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

City Arena'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada Fenerbahçeli Miha Zajc bozarken ilk yarı 1-0'lık Slovenya üstünlüğüyle bitti. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Blazic, Slovenya'yı 10 kişi bırakırken kazanılan penaltıyı 58'de Duda gole çevirdi. 62'de Mevlja Slovenya'yı bir kez daha öne geçirirken 74'de Strelec maça dengeyi getirdi ve maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Slovenya'da Fenerbahçeli Zajc 71, Slovakya'da Trabzonsporlu Hamsik 45 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Slovenya ve Slovakya puanlarını 11 yaptı.


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