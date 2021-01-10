Zajc Genoa'da ilk skor katkısını yaptı

Sezon başında Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Bologna karşısında ilk golünü attı.

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Zajc Genoa'da ilk skor katkısını yaptı
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10 Ocak 2021 01:47
Sezon başında Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, ilk golünü attı.

Serie A'da 17. maçına çıkan Genoa'da Bologna maçına ilk 11'de başlayan Zajc, 44. dakikada golünü atarak bu sezonki ilk gol katkısını gerçekleştirdi. 2-0 Genoa'nın üstünlüğü ile biten maçta Sloven oyuncu 90 dakika forma giydi.

Zajc çıktığı 12 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de başlarken Bologna maçındaki golü dışında daha önce asist veya gol üretememişti.


Sezon başında Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, Bologna karşısında ilk golünü attı.



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