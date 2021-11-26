Zajc: 'Galatasaray yorgunluğu vardı'

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın ortada geçtiğini söyleyen Zajc, derbi nedeniyle maça yorgun çıktıklarını belirterek, şu sözleri kullandı:



"Maalesef son dakika golüyle kaybettik. Dolayısıyla bugünkü maç bizim için iyi bir maç değildi. Aslında yüzde elli, elli diyebileceğimiz ortada bir maçtı. Son maçımız bir derbi maçıydı. Bu yüzden belki birazcık yorgunduk. Umarım ilerisi bizim için daha iyi olur."





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