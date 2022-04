Zajc: 'Burada olmaktan mutluyum'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"HARİKA BİR MAÇI GERİDE BIRAKTIK"



Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Zajc, "Harika bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi bir oyun ortaya koyduk. 3 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maçı domine ettik ve 3 puanı aldık bu da bizler açısından önemliydi. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız. Umuyorum ki bu maçta da Galatasaray maçındaki gibi bir oyun ortaya koyarız" dedi.



"HARİKA ŞEYLER HİSSETTİM"



Derbi maçtaki duygularını anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten harika bir maçtı ve atmosferdi. Taraftarımız 90 dakika boyunca bizi destekledi. Bu da bizim için artı bir durumdu. Oyunumuza katkı sağladı. Benim açımdan duygulu bir akşamdı. Derbi maçıydı ve kazanmadığınız zaman kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Mutlu olduğumu söyleyebilirim, gollerden bir tanesini de atmak için benim için mutluluktu. Genel olarak o akşam harika şeyler hissettiğimi söyleyebilirim." diye konuştu.



"İYİ BİR SEZON GEÇİRİYORUM"



Son haftalarda artan performansına ilişkin soru sorulan Zajc, "Şu an itibariyle harika bir sezon geçiriyorum. Gol anlamında fazla katkı sağladığımı düşünüyorum. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Takım olarak iyi olduğumuzda benim için de oynaması kolay oluyor. Şu ana istatistik ve kendi açımdan pozitif bir süreç ilerliyor. Her maçı kazanmak önemli, Fenerbahçe'nin kazanması daha önemli" açıklamasını yaptı.



"ÇOK KEYİF ALIYORUM"



Orta sahada Crespo ile yakaladığı uyum sorulan Sloven orta saha oyuncusu, "Crespo harika bir oyuncu ve şu an iyi bir uyumla oynadığımızı söyleyebilirim. Ama tüm takımın kendini iyi hissetmesi ve öz güvenli bir şekilde hareket etmemiz çok önemli. Zaten sahada da öz güven geldiği zaman bunun sonucu görebiliyoruz. Onunla oynamak harika bir his, aynı şekilde diğer takım arkadaşlarımla da. Kolektif anlamda şu an çok keyif alıyorum." şeklinde konuştu.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Transfer haberleri için konuşan Zajc, "Şu an burada olmaktan mutluyum ve takıma minnettarım. Takım anlamında iyi durumdayız. Kişisel olarak sahaya odaklandım. Kendi performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Gelecekle ilgili yorum yapmak istemem" değerlendirmesinde bulundu.



"ATMOSFER DEĞİŞTİ"



Takımdaki hava sorulan başarılı futbolcu, "İsmail Kartal geldikten sonra atmosfer değişti. Herkes kendini evinde hissediyor. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz bence anahtar noktalardan biri de bu. Oyunumuzu oynarken rahatız ve keyif alıyoruz. Hocamızın da bunda rolü çok büyük, genel olarak mutluyuz diyebilirim" dedi.



Son olarak "Birkaç hafta daha olsaydı, şampiyonluk için işler değişir miydi, ne düşünüyorsun?" diye bir soru yöneltilen Zajc, "Bizler bir sonraki maça odaklanıyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Hedefimiz her maçı kazanmak, ondan sonra neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.









İLGİLİ VİDEO