Zahavi: '170 gazeteci neler olup bittiğini bilmiyor mu?'

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun tarihin en iyi forvetlerinden biri olma ünvanını hak ettiğini belirterek Ballon d'Or sistemini de eleştirdi.



Zahavi Bild'e verdiği röportajda, "Robert'in uzun süre daha futbol oynayabileceğini düşünüyorum ve biliyorum ki o yeniden Ballon d'Or alacak performansı gösterecek. Tüm zamanların en iyi oyuncuları listesinde yer almayı kesinlikle hak ediyor. Tarihin en iyi forvetleri arasında ilk 2-3 arasında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Pini Zahavi Ballon d'Or oylama sistemine de eleştiri getirerek "Oylamayı gerçekleştirenler oylama sistemini gözden geçirmek zorunda. 170 gazetecinin hem oylamaya katılıp hem de futbol dünyasında neler olup bittiğini bilmemesi normal değil" diye konuştu.





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