Zahara de la Sierra neresi , nerede? Koronavirüs olmayan tek yer

Zahara de la Sierra nerede? sorusu büyük merak uyandırdı. Corona virüsün tek görülmediği yer olarak bilinen Zahara de la Sierra kasabası nerede? Haritada Zahara de la Sierra nerede? Zahara de la Sierra'da corona virüs için ne gibi önlemler alınıyor?

08 Nisan 2020 12:57
Zahara de la Sierra neresi , nerede? Koronavirüs olmayan tek yer
Zahara de la Sierra nerede? Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, tek bir yere bulaşmadı. Milyonlarca insan ise bu yer hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Zahara de la Sierra olarak açıklanan corona virüsün görülmediği yer nerede? Hangi önlemler alınıyor?
ZAHARA DE LA SİERRA NEREDE?

İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, corona virüs nedeniyle zor günler yaşayan İspanya'da vaka görülmeyen tek bölge olarak kaydedildi.

Zahara de la Sierra, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden, ülkenin güneybatı köşesinde en fazla nüfusa sahip Endülüs otonom bölgesinin 8 ilinden biri olan Cádiz İli'ne bağlı Sierra de Cádiz İlçesi'nin 19 belediyesinden biridir. 2002 yılında yapılan nüfus sayımlarına göre Zahara de la Sierra belediyesinin nüfusu 1.526 kişidir.



HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?


Kasabanın toplamda 5 girişi bulunuyor ve bunlardan 4'ü virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Öte yandan, kasabanın belediye başkanı tarafından alınan kararla, kasabaya giriş yapacak her araç dezenfektan sıvılarla yıkanıyor. Kasabada yaşayanların ise temel ihtiyaçlar harici evlerinden çıkmaması tavsiye ediliyor.

3 GÜNDE BİR 10 KİŞİ KASABAYI DEZENFEKTE EDİYOR

Kasabada virüse karşı alınan önlemlere ek olarak, 3 günde bir sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun kasaba sokaklarında dezenfekte çalışmaları yaptığı belirtildi. Öte yandan, evlerinden çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 2 görevlinin çalıştığı ifade edildi. Bunlara ek olarak, güvenlik güçleri, polis araçlarındaki megafon vasıtasıyla halkı bilgilendiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI: BU İŞİN SIRRI 24 SAAT DEZENFEKTE

Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, corona virüsten korunmanın en önemli yolunun 24 saat dezenfekte olduğu ifade etti. Galvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hiçbir bulaşma ya da virüs görülmedi. Salgın ortaya çıktığında bir takım önlemler aldık. Bunların bir tanesi de şehirdeki hareketliliği ve araç giriş çıkışıdır. Şehre giriş yollarından sadece birini açık bıraktık bu da polisin ve belediye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Bu işin sırrı 24 saat dezenfekte yapmak. Çamaşır suyunun hammedesi ile suyu karıştırarak hazırlanan dezenfektanla temizlik yapıyoruz. Sıfır temas ve halkın duyarlı olması da bizi bu salgına karşı korudu. Herkes evinden çıkmamak için bize söz verdi. Kasabaya 150 metre mesafede ise gelen araçlar durdurulup dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra girişe izin veriyoruz. En önemlisi de hala herhangi bir vakanın olmamasıdır. Buna seviniyoruz. Dediğim gibi insanlar duyarlılar ve evlerinden çıkmıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün de sakin ve sessiz bir gün mevcut kasabamızda. Hafta sonu sokakları ve kasaba meydanını dezenfekte ediyoruz. Tüm hizmetleri insanların evlerine götürüyoruz."

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