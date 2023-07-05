Zaha'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kanat takviyesini ilk sırada tutarken, uzun süredir gündemde olan Wilfried Zaha'da çok rakip var.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli yıldızı, İngiliz kulübünün yanı sıra Lazio ve Al Nassr da istiyor. İşte taraftarın durumunu en çok merak ettiği isim olan 30 yaşındaki oyuncuya sunulan teklifler:
İŞTE TÜM TEKLİFLER
FENERBAHÇE: 4 milyon Euro maaş + 4 milyon Euro imza parası önerildi. Şu ana kadar Avrupa ekiplerinden masaya konulan en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Ancak Zaha'nın talebi, 5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası.
AL-NASSR: 15 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası... Arabistan'da oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, bu teklifi kullanarak transferde elini güçlendirmeye çalışıyor.
CRYSTAL PALACE: 4 milyon Euro net maaş, imza parası yok. Zaha, Crystal Palace'ta devam etmek istemiyor.
LAZIO: 3 milyon Euro + 3 milyon Euro imza parası... Başarılı futbolcu, bu teklifi çok düşük bulsa da Lazio'nun direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olması Zaha'yı düşündürüyor.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Crystal Palace formasıyla 28 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli yıldızı, İngiliz kulübünün yanı sıra Lazio ve Al Nassr da istiyor. İşte taraftarın durumunu en çok merak ettiği isim olan 30 yaşındaki oyuncuya sunulan teklifler:
İŞTE TÜM TEKLİFLER
FENERBAHÇE: 4 milyon Euro maaş + 4 milyon Euro imza parası önerildi. Şu ana kadar Avrupa ekiplerinden masaya konulan en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Ancak Zaha'nın talebi, 5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası.
AL-NASSR: 15 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası... Arabistan'da oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, bu teklifi kullanarak transferde elini güçlendirmeye çalışıyor.
CRYSTAL PALACE: 4 milyon Euro net maaş, imza parası yok. Zaha, Crystal Palace'ta devam etmek istemiyor.
LAZIO: 3 milyon Euro + 3 milyon Euro imza parası... Başarılı futbolcu, bu teklifi çok düşük bulsa da Lazio'nun direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olması Zaha'yı düşündürüyor.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Crystal Palace formasıyla 28 resmi maça çıkan Wilfried Zaha bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.