Zaha oynadı, Lyon kazandı

Fransa Ligi'nde Lyon, Toulouse'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zaha oynadı, Lyon kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 18:06
Son güncelleme 29 Eylül 2024 18:07
Fransa Ligi'nin 6. haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Lyon, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Toulouse, 14. dakikada Yann Gboho ile öne geçti. Lyon, 28. dakikada Rasmus Nicolaisen'in kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Lyon, 90. dakikada Malick Fofana'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lyon'da Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lyon 7 puana yükseldi. Toulouse, 5 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, sahasında Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse, ligin bir sonraki haftasında Lille deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery