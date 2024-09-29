Fransa Ligi'nin 6. haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Lyon, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Toulouse, 14. dakikada Yann Gboho ile öne geçti. Lyon, 28. dakikada Rasmus Nicolaisen'in kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Lyon, 90. dakikada Malick Fofana'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Lyon'da Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Lyon 7 puana yükseldi. Toulouse, 5 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, sahasında Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse, ligin bir sonraki haftasında Lille deplasmanına gidecek.



