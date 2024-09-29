Fransa Ligi'nin 6. haftasında Lyon, Toulouse deplasmanına konuk oldu. Lyon, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Toulouse, 14. dakikada Yann Gboho ile öne geçti. Lyon, 28. dakikada Rasmus Nicolaisen'in kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Lyon, 90. dakikada Malick Fofana'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Lyon'da Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Lyon 7 puana yükseldi. Toulouse, 5 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, sahasında Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse, ligin bir sonraki haftasında Lille deplasmanına gidecek.
Toulouse, 14. dakikada Yann Gboho ile öne geçti. Lyon, 28. dakikada Rasmus Nicolaisen'in kendi kalesine attığı golle eşitliği buldu. Lyon, 90. dakikada Malick Fofana'nın attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Lyon'da Galatasaray'dan transfer edilen Wilfried Zaha, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 53 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Lyon 7 puana yükseldi. Toulouse, 5 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nin bir sonraki haftasında Lyon, sahasında Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse, ligin bir sonraki haftasında Lille deplasmanına gidecek.