Zaha'nın yaptığını Ziyech yapmadı!

Galatasaray'ın göndermek istediği Hakim Ziyech, ayrılırken fedakarlıkta bulunmaya yanaşmıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Zaha'nın yaptığını Ziyech yapmadı!
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24 Ocak 2025 10:46
Galatasaray'ın göndermek istediği Ziyech, ayrılırken fedakarlıkta bulunmaya yanaşmıyor.

Alacaklarını ve şarta bağlı bonuslarını da gerçekleşmeden talep eden Faslı'nın tutumu yönetimi kızdırıyor.

Önceki gün MLS ekibi Charlotte'a imza atan Zaha maaşının 2.3 milyon Euro'luk kısmından feragat etmişti. 

 
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