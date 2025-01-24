Zaha'nın yaptığını Ziyech yapmadı!

Galatasaray'ın göndermek istediği Ziyech, ayrılırken fedakarlıkta bulunmaya yanaşmıyor.
Alacaklarını ve şarta bağlı bonuslarını da gerçekleşmeden talep eden Faslı'nın tutumu yönetimi kızdırıyor.
Önceki gün MLS ekibi Charlotte'a imza atan Zaha maaşının 2.3 milyon Euro'luk kısmından feragat etmişti.
Alacaklarını ve şarta bağlı bonuslarını da gerçekleşmeden talep eden Faslı'nın tutumu yönetimi kızdırıyor.
Önceki gün MLS ekibi Charlotte'a imza atan Zaha maaşının 2.3 milyon Euro'luk kısmından feragat etmişti.