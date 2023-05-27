Zaha'nın istekleri dudak uçuklattı

Adı sıkça Fenerbahçe'yle anılan Wilfried Zaha'nın istekleri Sarı-Lacivertli ekibi zora sokmuş durumda. 10 milyon euro imza parası ve senelik 5 milyon euro isteyen Zaha'da görüşmeler durma noktasına geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Zaha'nın istekleri dudak uçuklattı
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27 Mayıs 2023 12:22
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 12:25
Fenerbahçe'nin kanat transferi için adaylardan biri olan Wilfried Zaha, beklentilerinde geri adım atmıyor.

Sarı-lacivertli takımdan senelik 5 milyon Euro net maaş isteyen Fildişi Sahilli, pazarlık masasına oturmadı. 10 milyon Euro'ya yakın da imza parası talep eden tecrübeli oyuncu indirime gitmiyor.

Yıldız futbolcuya Suudi Arabistan'dan da çok yüksek teklifler var

MARSİLYA VE ROMA'DA İLGİ DUYUYOR

Ayrıca 30 yaşındaki oyuncu, Marsilya ve Roma'ya da önerildi. Zaha'nın yapacağı tercih merak edilirken Marsilya ile Roma'nın da bu yıllık maaşı ve imza parasını karşılayabilmesi zor görünüyor.

Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Zaha'nın piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PREMIER LİG'DE 27 MAÇTA 7 GOL

Bu sezon Premier Lig'de takımı ile 27 maça çıkan deneyimli isim, 7 gol atarken 2 defa da asist katkısı verdi. 

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