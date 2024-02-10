Zaha hedefini belirledi

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Başakşehir maçında gol atarak ligdeki gol sayısını 10'a yükseltmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zaha hedefini belirledi
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10 Şubat 2024 11:00
Galatasaray'da yükseliş trendi yakalayan Wilfried Zaha 11'de de olsa kulübeden de gelse bunu sorun etmiyor.

Elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Fildişili yıldız, Başakşehir karşılaşması öncesi çok hırslı. Antrenmanların en çok çalışan oyuncularının başında gelen tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligdeki 10. golünü atmayı hedefliyor.

Yıldız oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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