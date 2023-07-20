Zaha'dan ilginç paylaşım

Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde bulunan Wilfried Zaha'nın sosyal medya paylaşımı büyük dikkat çekti.
Fildişili kanat forvet oyuncusu kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan twit 4 milyona yakın görüntülenme aldı.
İşte o paylaşım:
Fildişili kanat forvet oyuncusu kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan twit 4 milyona yakın görüntülenme aldı.
İşte o paylaşım: