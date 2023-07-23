Zaha'da Didier Drogba etkisi!

Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Wilfried Zaha transferinde Didier Drogba'nın devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zaha'da Didier Drogba etkisi!
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23 Temmuz 2023 18:03
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Galatasaray'ın flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Zaha'da yeni gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane ismi devreye girdi.

BÜYÜK ROL OYNADI

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynamış.

Galatasaray yönetiminin bu ikna yönteminin transferde büyük rol oynadığı öğrenildi. 

 
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