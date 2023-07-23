Zaha'da Didier Drogba etkisi!

Galatasaray'ın flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Zaha'da yeni gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane ismi devreye girdi.
BÜYÜK ROL OYNADI
Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynamış.
Galatasaray yönetiminin bu ikna yönteminin transferde büyük rol oynadığı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane ismi devreye girdi.
BÜYÜK ROL OYNADI
Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynamış.
Galatasaray yönetiminin bu ikna yönteminin transferde büyük rol oynadığı öğrenildi.